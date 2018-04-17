В Африці слон посеред дороги виконав вправу з йоги: курйозне відео

У Південній Африці слон здивував очевидців розминкою, яка більше нагадувала вправу йоги. Тварина вирішила зайнятись спортом посеред дороги, заблокувавши рух транспорту.

Кумедне відео зняли фотографи дикої природи, які приїхали до Південної Африки для створення серії знімків у національному парку. Однак дорогою до заповідника люди стали очевидцями розминки слона. Габаритна тварина перейшла дорогу та ритмічно потягувала лапу перед підйомом. Це дуже нагадувало одну із вправ йоги.

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"Дивовижний момент, коли слон відтворив рух йоги посеред дороги", – прокоментували автори відео.

Рух в обидві сторони був тимчасово заблокований. Здивовані водії, не виходячи з авто, захоплено спостерігали за твариною.

Дивіться відео розминки слона в Південній Африці: