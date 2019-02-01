В Африці зафіксували другий наймасштабніший спалах найнебезпечнішої хвороби

У Демократичній Республіці Конго зафіксували другий найбільш масштабний в історії спалах гарячки Ебола.

За останні півроку в Конго 740 людей заразилися вірусом Ебола, 460 з них померли, 30% заражених – діти, повідомили в ООН.

Читайте також: Схожий на Еболу: вчені виявили новий смертельний вірус

Організація та уряд країни зараз вживають всіх можливих засобів, щоб запобігти подальшого розповсюдження вірусу. Їм вдалося взяти під контроль 3 міста.

Ебола – що це? Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

Проте, в одному, де були спалахи, через постійні переміщення населення і відсутності профілактичних заходів – вірус продовжує поширюватися.

Цей спалах Еболи – 10-й та наймасштабніший у Конго. Загалом він є другим наймасштабнішим в історії – після спалаху Еболи в 2014-2016 роках у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.