08:29
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      В Африці зафіксували другий наймасштабніший спалах найнебезпечнішої хвороби

      446 Читать новость на русском
      Спалах Еболи у Конго
      Спалах Еболи у Конго / pixabay.com

      У Демократичній Республіці Конго зафіксували другий найбільш масштабний в історії спалах гарячки Ебола.

      За останні півроку в Конго 740 людей заразилися вірусом Ебола, 460 з них померли, 30% заражених – діти, повідомили в ООН.

      Читайте також: Схожий на Еболу: вчені виявили новий смертельний вірус

      Організація та уряд країни зараз вживають всіх можливих засобів, щоб запобігти подальшого розповсюдження вірусу. Їм вдалося взяти під контроль 3 міста. 

       
      Ебола – що це?
      Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

      Проте, в одному, де були спалахи, через постійні переміщення населення і відсутності профілактичних заходів – вірус продовжує поширюватися.

      Цей спалах Еболи – 10-й та наймасштабніший у Конго. Загалом він є другим наймасштабнішим в історії – після спалаху Еболи в 2014-2016 роках у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Вірус Ебола Конго
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 286
      Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      31 січня , 21:01 Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України
      3576
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      31 січня , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      1036
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      31 січня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 3298
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      31 січня , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1637
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук