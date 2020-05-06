В активістів є план дій, якщо мене спробують ув'язнити, – Стерненко
Активіст Сергій Стерненко вважає, що справа проти нього має ознаки політичного переслідування. На випадок спроби ув'язнення Стерненка, активісти уже розробили план дій.
Активісти готові звертатись до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив сам Стерненко в ефірі Громадського радіо.
До теми Сергієві Стерненку готують підозру: що відомо про активіста
4 травня Сергій Стерненко отримав повістку з СБУ про виклик у провадженні проти себе. Повістку чомусь датували 21 квітня.
Я не вмію подорожувати в часі і не зможу з’явитись 21 квітня, але в повістці не було, для чого мене викликають, що дивно і не було вказано, в якому процесуальному статусі, бо зазвичай вказується. Я думаю, що ця повістка могла бути відправлена для того, щоб у подальшому або спробувати заявити, що я переховуюсь чи не з'являюсь до органу досудового слідства,
– розповів Стерненко.
Він вважає, що слідчі підготували йому повідомлення про підозру. 9 квітня, наголосив активіст, генпрокурорка Ірина Венедіктова зустрічалась з дружиною нападника на Стерненка та його адвокатом. Захисника, наголосив Стерненко, надав Андрій Портнов. З самим Стерненком Венедіктова не бачилась: він подав дві заяви з проханням про зустріч і отримав дві відмови.
Активіст наголошує, що коли Гепрокуратуру очолював Руслан Рябошапка можна було говорити про зрушення у справі Катерини Гандзюк, на відміну від справи Стерненка.
Рябошапка тільки забрав одну справу у поліції, так як у поліції є реальний конфлікт інтересів щодо замаху на мене, але результатів не було, ані при Рябошапці, ані за часів Луценка, ані зараз. На лаві підсудних є тільки виконавець другого замаху, якого я сам затримав,
– сказав Стерненко.
Друзі радять Стерненку шукати політичного притулку за кордоном. Він сам готовий залишатись в Україні.
Що відомо про напади на Стерненка
- На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.
- Організаторів та винних у нападах досі не знайшли. Однак сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.
- Ірина Венедіктова, прийшовши на посаду глави Офісу генпрокурора, за словами її колишнього заступника Віктора Трепака, "виявила величезну зацікавленість до цієї справи". Трепаку вона сказала, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину.
- Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру. Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника.
Що відомо про Сергія Стерненка?Активісту 25 років, народився він на Одещині. Під час подій Революції Гідності долучився до активістів. Наприкінці 2013 року приєднався до Євромайдану Одеси. На початку лютого 2014 року в Одесі створили обласний осередок "Правого Сектора".
У 2015 році на активіста відкрили справу за підозрою у викраденні людини. Він провів кілька днів у СІЗО. Згодом його відпустили під заставу, гроші на неї дав бізнесмен, ексглава партії "УКРОП" Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився до суду, тому розгляд справи не завершили.
На початку лютого 2017 року залишив "Правий Сектор". У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі".