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В Алжирі розбився військовий літак: загинули більше 100 осіб

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Авіакатастрофа в Алжирі
Авіакатастрофа в Алжирі / Фото з соціальних мереж

У середу, 11 квітня, в Алжирі розбився транспортний літак військово-повітряних сил країни. Авіакатастрофа трапилася під час вильоту із Бліда, що неподалік від міста Буфарік, приблизно за 30 кілометрів від столиці країни.

Про це повідомляє повідомляє РБК.

На борту літака перебували близько 200 осіб, здебільшого військові.

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Портал Alg24.net повідомляє, що літаком, який зазнав катастрофи, був транспортник Іл-76, який перевозив солдатів алжирської армії.

За даними AtlasTimes, літак повинен був доставити близько 200 солдатів з Буфаріка в місто Бешар на заході Алжиру, але розбився після зльоту.

За інформацією видання, жертвами авіакатастрофи стали, як мінімум, 105 осіб, в тому числі 26 членів "Фронту Полісаріо" – організації, що веде боротьбу за незалежність Західної Сахари від Марокко.

Водночас алжирський портал новин "Аль-Хадат" повідомляє, що в результаті катастрофи літака немає жодної людини, яка б вижила.

Також повідомляється про 14 карет швидкої медичної допомоги, що прибули на місце катастрофи літака.

Причини катастрофи літака поки що не відомі. Глава генштабу алжирської армії Ахмед Гаід-Салах наказав створити комісію з розслідування причин катастрофи.

Дивіться відео з місця катастрофи літака в Алжирі:

Теги: авіація Жертви Аварії та ДТП Катастрофа Алжир
Джерело: 24 Канал
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