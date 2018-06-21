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В Алжирі знайшли радикальний спосіб боротьби зі списуванням на іспитах

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Школярі Алжиру
Школярі Алжиру / BBC

В Алжирі на час проведення випускних шкільних іспитів заблокували доступ в інтернет.

Про це повідомляє ВВС.

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Влада Алжиру прийняла такі міри, щоб уникнути списування під час іспитів та витоку завдань.

Випускні іспити в школах країни в 2018 році здають з 20 по 25 червня. Інтернет як провідний, так і мобільний, відключають на годину з моменту початку іспиту.

"Доступ у соцмережу Facebook буде заблокований під час всього екзаменаційного періоду", – заявила міністерка освіти Алжиру Нурія Бенгебріт в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Минулого року влада попросила провайдерів добровільно відключити доступ до соцмереж, аби запобігти шахрайству, але це не спрацювало.

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Теги: Новини політики Техно Інтернет Освіта Алжир
Джерело: 24 Канал
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