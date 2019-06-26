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      В АМКУ створені служба по аналогії з Європейською комісією і департамент розслідувань

      32 Читать новость на русском
      АМКУ
      АМКУ / 5.ua

      Новостворена служба здійснюватиме економічний аналіз кожної справи, якою займається Антимопонольний комітет України.

      В Антимопонольному комітеті створена служба по аналогії з Європейською комісією і європейськими відомствами, служба економічного аналізу, повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв в ефірі "5 каналу".

      Крім того, за словами Терентьєва, велику кількість зусиль комітету було направлено в організацію роботи юридичного департаменту, а також створення окремого департаменту розслідувань.

      "У нас була створена служба по аналогії з Європейською комісією і європейськими відомствами – служба економічного аналізу, яка здійснює економічний аналіз кожної справи. Також у нас дуже багато часу і зусиль інвестовано в юридичний департамент, який зараз очолює дуже висококласний директор – Данило Федорчук. Також у нас створено окремий департамент розслідувань, який займається суто розслідуваннями. І окремо – департаменти, які займаються суто ринковою проблематикою і, відповідно, здійснюють аналіз концентрації (концентрації бізнесів – ред.)", – Повідомив Терентьєв.

      Як повідомлялося раніше, позитивний економічний ефект від роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ) в минулому році сягнув 4 млрд гривень, що у 20 разів перевищує фінансування комітету державою.

      При цьому, за словами директора інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, прийшов час задуматися про безпеку працівників АМКУ.

      Це необхідно у зв'язку з тим, що для працівників Антимонопольного комітету України, який за останні роки активізував свою роботу, існує потенційна загроза життю і здоров'ю через розслідування відомством зловживань на мільярди і штрафів компаніям на сотні мільйонів гривень.

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      Теги: Новини України АМКУ Розслідування
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