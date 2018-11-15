В Андріївську церкву кинули "коктейль Молотова": що зараз відбувається під храмом

Вранці 15 листопада невідомі особи кинули пляшки із запалювальною сумішшю у двері Андріївської церкви.

У поліції Києва повідомили, що внаслідок нападу ніхто не постраждав і, на щастя, обійшлось без загорання. Щоправда, представник УПЦ КП раніше заявив, що постраждав священик, який охороняв храм.

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Про інцидент правоохоронцям повідомив охоронець Андріївської церкви, який зателефонував на лінію "102".



Невідомі кинули пляшки із запалювальною сумішшю у двері Андріївської церкви/24 канал

Коли охоронці церкви намагались затримати зловмисників ті застосували проти них газові балончики і втекли.

Зараз проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події,

– повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У поліції додали, що під час огляду території поблизу Андріївської церкви виявили рюкзак, який, ймовірно, належить нападникам.



Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: поліція розслідує/24 канал

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за кількома статтями.

Журналісти 24 каналу, які оперативно прибули на місце події повідомляють, що станом на 10:40 ранку 15 листопада біля Андріївської церкви досі присутні правоохоронців та автомобіль вибухотехнічної служби. Біля дверей церкви досі валяються уламки від розбитих пляшок.

16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. 18 жовтня депутати Верховної Ради України проголосували за відповідне рішення.

Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.



Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.