В Android P з'явиться довгоочікувана функція

Компанія Google вирішила задовольнити численні прохання користувачів і додали в майбутні оновлення Android функцію увімкнення нічного режиму на пристроях.

Про це повідомляє SlashGear.

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Google повідомляє, що в майбутніх збірках Android відповідний перемикач з'явиться в розділі налаштувань дисплея. Це нововведення буде особливо актуально для власників смартфонів з AMOLED-екранами. Нова опція дозволить не тільки вберегти очі в темний час доби, а й продовжити термін служби одного заряду акумулятора.

Наразі включення темного оформлення вже доступно для власників смартфона Google Pixel 2. Але користувачі не можуть самостійно вибирати, яку саме тему включити – за них це вирішує Android. Операційна система вибирає зовнішній вигляд меню в залежності від обраного зображення для робочого столу. Якщо картинка досить темна, то і оформлення меню стає відповідним.

Залишається сподіватися, що майбутній патч від Google означає також і можливість відключити автоматичну зміну оформлення в залежності від часу доби або вибраних шпалер робочого столу.

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