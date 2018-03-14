В Анджеліни Джолі з'явився новий бойфренд

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі на відміну від екс-чоловіка Бреда Пітта, який на рік відмовився від інтимних стосунків, захопилася новим чоловіком.

Захопленням 42-річної зірки став 33-річний актор Гаррет Хедлунд, повідомляє видання Radar Online.

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За інформацією видання, пара поки що знаходиться на початковій стадії стосунків, обмінюється електронними листами і текстовими повідомленнями по кілька разів на день та планує спільні вечері.

"Від обміну електронними листами дійшло до обміну смс по кілька разів на день та планування зустрічі за вечерею. Гаррет робить усі активні кроки", – розповів інформатор, наближений до Джолі.

Джолі приємно, що до неї залицяється такий галантний кавалер, якого вона вважає "більш молодою і гарячою" версією Бреда Пітта, йдеться у виданні. Анджеліні подобається, що він приділяє знаки уваги, які їй лестять. Акторка зізналася друзям, що готова до нового роману, який став би відмінною помстою її колишньому чоловікові.

Цікаво, що одна з перших помітних ролей Хедлунда була у фільмі "Троя", де актор зіграв роль Патрокла (побратима Ахіллеса, якого зіграв Пітт).

Подейкують, що Джоллі вподобала молодого актора ще під час зйомок стрічки "Нескорений", режисеркою якої вона була.

Варто додати, що деякий час Гаррет зустрічався з Кірстен Данст, яка наразі очікує первістка від актора Джессі Племонса.

Нагадаємо, у вересні 2016 року стало відомо, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучаються. Причиною розлучення називають роман Пітта із французькою акторкою Маріон Котійяр. Актори нещодавно разом знялися у фільмі "Союзники" Роберта Земекіса. Нещодавно, актор заявив, що на рік відмовляється від інтимних стосунків.