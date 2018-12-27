В Англії фанату дісталося пляшкою від тренера "Арсеналу"

Іспанський керманич лондонського "Арсеналу" Унаї Емері відзначився негарним вчинком під час матчу своєї команди проти "Брайтона".

У ході матчу проти "Брайтона" він штовхнув пляшку з водою, яка відлетіла в одного з глядачів на домашньому стадіоні "чайок".

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Іспанський фахівець відразу ж підійшов до вболівальника й попросив вибачення. "Я сказав йому, що прошу вибачення. Немає нічого серйозного в тому, що пляшка зачепила одного з глядачів", – наводить слова Емері ВВС.

Футбольна асоціація Англії планує розглянути цей епізод, хоча він не був включений в офіційний протокол.

Нагадаємо, що "Брайтон" зіграв з лондонським "Арсеналом" внічию 1:1.