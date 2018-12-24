В Англії футболіст підійшов до партнера та зробив щось дивне з його пупком: відео
У матчі другої за престижністю ліги Англії між "Астон Віллою" та "Лідсом" стався курйозний момент за участі гравця Егзіяна Аліоскі.
В одному з епізодів македонець Егзіян Аліоскі підійшов до Пабло Ернандеса і, чи то вкусив, чи то просто поворушив носом в пупку іспанця.
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Курйозний момент потрапив до об'єктивів телекамер. Згодом відео почали поширювати в соцмережах.
Відзначимо, що "Лідс" обіграв "Астон Віллу" в матчі 23-го туру з рахунком 3:2. "Лідс" програвав після першого тайму з рахунком 0:2, але зумів перевернули гру. Наразі "павичі" лідирують в Чемпіоншипі.
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Джерело: 24 Канал
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