В Англії футболіст підійшов до партнера та зробив щось дивне з його пупком: відео

У матчі другої за престижністю ліги Англії між "Астон Віллою" та "Лідсом" стався курйозний момент за участі гравця Егзіяна Аліоскі.

В одному з епізодів македонець Егзіян Аліоскі підійшов до Пабло Ернандеса і, чи то вкусив, чи то просто поворушив носом в пупку іспанця.

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Курйозний момент потрапив до об'єктивів телекамер. Згодом відео почали поширювати в соцмережах.

Відзначимо, що "Лідс" обіграв "Астон Віллу" в матчі 23-го туру з рахунком 3:2. "Лідс" програвав після першого тайму з рахунком 0:2, але зумів перевернули гру. Наразі "павичі" лідирують в Чемпіоншипі.

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