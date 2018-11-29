В Англії футболіст покусав суперника під час матчу: відео
У рамках 19-го туру Чемпіоншипа стався курйозний епізод у матчі "Сток Сіті" – "Дербі Каунті"
Під час поєдинку розлючений гравець гостей Бредлі Джонсон накинувся на екс-футболіста "Ліверпуля" Джо Аллена. Хавбек гостей просто вп'явся у плече валійця зубами.
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Конфлікт виник після того, як на 33 хвилині був вилучений гравець "гончарів" – нігерієць Огенекаро Етебо. Що цікаво, рефері матчу не вилучив учасників конфлікту, пред'явивши їм по жовтій картці.
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Після матчу бос "Сток Сіті" Гері Роветт заявив, що клуб не подаватиме скаргу через дії Джонсона.
Відзначимо, що матч "Сток Сіті" – "Дербі Каунті" завершився з рахунком 2:1.