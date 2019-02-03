В Англії футболісту наступили на голову, його в жахливому стані доставили в лікарню: відео (18+)
Нападник англійського "Редінга" Нелсон Олівейра отримав жахливу травму під час домашнього матчу проти "Астон Вілли" в рамках 30-го туру Чемпіоншипа.
Захисник гостей Тайрон Мінгз боровся з 27-річним португальцем. У результаті нападник упав на спину, а Мінгз за інерцією наступив йому на обличчя.
Читайте також: Матч чемпіонату Англії перервали через чорного кота: курйозне відео
Олівейра був доставлений в лікарню.
Згодом у мережі також з'явилися фото обличчя футболіста після інциденту.
Зазначимо, що в одному з минулих сезонів Мінгз також наступив на обличчя Златану Ібрагімовичу, коли той ще виступав за "Манчестер Юнайтед".
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under22 січня 2013 , 15:28
Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО23 листопада 2014 , 07:25
"Динамо" переграло "Дніпро" на його території9 серпня 2015 , 21:26