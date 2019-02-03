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      В Англії футболісту наступили на голову, його в жахливому стані доставили в лікарню: відео (18+)

      1388 Читать новость на русском
      Футболісту наступили на голову
      Футболісту наступили на голову / football.london

      Нападник англійського "Редінга" Нелсон Олівейра отримав жахливу травму під час домашнього матчу проти "Астон Вілли" в рамках 30-го туру Чемпіоншипа.

      Захисник гостей Тайрон Мінгз боровся з 27-річним португальцем. У результаті нападник упав на спину, а Мінгз за інерцією наступив йому на обличчя.

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      Олівейра був доставлений в лікарню.

       

       

      Згодом у мережі також з'явилися фото обличчя футболіста після інциденту.

      Зазначимо, що в одному з минулих сезонів Мінгз також наступив на обличчя Златану Ібрагімовичу, коли той ще виступав за "Манчестер Юнайтед".

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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