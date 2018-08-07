В Англії талісманом футбольної команди стала людина-бойлер: фото
У Англії новим талісманом футбольної команди "Вест Бромвіч Альбіон" став бойлер. Нового талісмана вперше представили на футбольному матчі цими вихідними.
Про це повідомляє ВВС.
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Зазначається, що у травні клуб підписав спонсорську угоду з компанією-виробником бойлерів. Таким чином, саме бойлер став новим талісманом команди. Користувачі соцмережі швидко охрестили його "Бойлерменом" і називають найяскравішим моментом року.
Англійські футбольні команди у більшості випадків обирають собі талісман, утім, зазвичай це звірі.
Джерело: 24 Канал
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