В Англії талісманом футбольної команди стала людина-бойлер: фото

У Англії новим талісманом футбольної команди "Вест Бромвіч Альбіон" став бойлер. Нового талісмана вперше представили на футбольному матчі цими вихідними.

Про це повідомляє ВВС.

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Зазначається, що у травні клуб підписав спонсорську угоду з компанією-виробником бойлерів. Таким чином, саме бойлер став новим талісманом команди. Користувачі соцмережі швидко охрестили його "Бойлерменом" і називають найяскравішим моментом року.

"What are your mascots then?"

"Ours is a fox"

"We have a tiger"

"Lion. You?"

"Oh... ours is just a combi boiler with legs" pic.twitter.com/HpRFmgP2ye — Sean (@wolves_1990) 4 серпня 2018 р.

West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic — Ste Hoare (@stehoare) 4 серпня 2018 р.

Англійські футбольні команди у більшості випадків обирають собі талісман, утім, зазвичай це звірі.