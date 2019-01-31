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      В Англії вперше застосували інноваційний метод лікування раку

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      Хлопчик отримав новий спосіб лікування
      Хлопчик отримав новий спосіб лікування / bbc.com

      У лікарні Лондона 11-річний хлопчик став першим пацієнтом, який отримав терапію, що використовує його власні клітини для боротьби з раком.

      Спочатку хворого лейкемією, лікували звичайним способом боротьби проти раку: хіміотерапія та трансплантація кісткового мозку. Утім це не принесло результату, пише ВВС.

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      Нова терапія, передбачає видалення імунних клітин, після чого їх модифікують, щоб вони могли розпізнати ракові клітини. Лікування коштує 282 000 фунтів стерлінгів. Терапію хлопцю фінансуватиме Фонд протидії раку.

      Лікування раку
      Новий метод допомагає клітинам розпізнавти рак

      Такий спосіб лікування отримав ліцензію і його можуть застосовувати для пацієнтів до 25 років з гострою лімфобластною лейкемією В-клітин.

      Поки лікарі не зазначають, скільки часу знадобиться для лікування.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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