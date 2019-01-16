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      В Англії заарештували відомого футболіста: його запідозрили в домашньому насильстві

      82 Читать новость на русском
      В Англії заарештували відомого футболіста: його запідозрили в домашньому насильстві
      / twitter.com

      Захисник англійського "Тоттенхема" Серж Ор'є в чергове потрапив у скандал. Цього разу івуарійський футболіст навіть був заарештований правоохоронцями.

      Ор'є став учасником інциденту незадовго до матчу своєї команди з "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії, який лондонці програли.

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      Івуарієць був заарештований на минулих вихідних за підозрою в домашньому насильстві щодо своєї дівчини Хенче Войгт. Деталі інциденту невідомі.

      Ор'є провів декілька годин у поліцейському відділку. Пізніше його відпустили без пред'явлення звинувачення, повідомляє The Independent.

      "Тоттенхем" в курсі події, але в клубі відмовляються від коментарів.

      Відзначимо, що це не перший раз, коли 26-річний футболіст потрапляє у скандал. Під час виступу в складі французького ПСЖ Ор'є посварився зі своїми партнерами. Зокрема, під час спілкування з уболівальниками в Periscope він сказав, що аргентинець Анхель Ді Марія клоун. Італійського воротаря Сальваторе Сірігу він назвав геєм.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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