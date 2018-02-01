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В Анкарі прогримів вибух: перші фото і відео з місця події

19:43, сьогодні 551 Читать новость на русском
Фото з місця вибуху в Анкарі
Фото з місця вибуху в Анкарі / Фото з соціальних мереж

У четвер, 1 лютого, у столиці Туреччини Анкарі пролунав звук потужного вибуху.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що вибух було чутно у багатьох районах Анкари. У багатьох припаркованих автомобілях спрацювала сигналізація.

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Телеканал Haberturk уточнив, що вибух стався в районі Чукурамбар.

Причина інциденту наразі невідома.

Теги: Новини Туреччини Вибух Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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