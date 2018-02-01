В Анкарі прогримів вибух: перші фото і відео з місця події
19:43, сьогодні 551 Читать новость на русском
У четвер, 1 лютого, у столиці Туреччини Анкарі пролунав звук потужного вибуху.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Користувачі соціальних мереж повідомляють, що вибух було чутно у багатьох районах Анкари. У багатьох припаркованих автомобілях спрацювала сигналізація.
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Телеканал Haberturk уточнив, що вибух стався в районі Чукурамбар.
Причина інциденту наразі невідома.
Джерело: 24 Канал
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