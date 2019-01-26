В Антхольці габарити не проходять зовсім, але я себе не виправдовую, – Меркушина

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина прокоментувала невдалий виступ у гонці переслідування на шостому етапі Кубка світу в італійському Антхольці. Меркушина допустила 5 промахів і не змогла покращити місце, яке виборола за результатами спринту.

Меркушина заявила, що Антхольц завжди був для неї валідольним етапом по стрільбі.

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"Ходом, в принципі, тут завжди більш-менш. Стрільба тут чомусь мені не йде, можливо, це висота, чи вітер якийсь не такий...", – сказала Анастасія.

Стосовно сьогоднішньої гонки, думаю, що стоячи точно надто хотілося попасти, тому що я вже перед цим наробила помилок. А по лежці, в останній час у мене є трошки якесь піддьоргування, всі три промахи були габаритні. Річ у тому, що в Антхольці не проходять габарити зовсім. Видно, установки підкручені настільки, що габарити не проходять, тому треба стріляти чисто. Я себе не виправдовую, помилка – є помилка. Знов доведеться працювати, що тут скажеш!

– резюмувала біатлоністка в ефірі UA.Перший.

За словами Анастасії, вона не спілкувалася з сервіс-бригадою перед стартом, але лижі працювали на рівні з усіма іншими спортсменками.

У мене немає ніяких претензій, я прекрасно зі спини наїжджала, все працювало. Траса складна була в тому плані, що вона глянцувалася – нестабільно було, що лижі під тобою трішки ходять. Але ж це всім так! Таке враження, що вночі пройшов якийсь ураган, бо багато гілляк нападало і волонтери навіть сьогодні продували трасу, щоб весь цей бруд прибрати

– зазначила Меркушина.

Українка Валентина Семеренко, яка мала стартувати 60-ю, участі в гонці не взяла. Перемогу ж у запеклій боротьбі здобула італійка Доротея Вірер.

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