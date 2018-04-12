В АП дали неоднозначну відповідь щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах

В Адміністрації Президента так і не назвали точну вартість різдвяного відпочинку Петра Порошенка на Мальдівах. Крім того, у відомстві відмовилися коментувати двічі вказані у декларації "туристичні послуги".

Про це повідомляє "Українська правда".

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"На наш запит з проханням повідомити загальну суму витрат на різдвяний відпочинок на Мальдівах в АП не відповіли. В Адміністрації також не відповіли, чому президент не задекларував відразу витрати на відпочинок як зміну майнового стану, а чекав подання декларації за 2017 рік. Запитання про двічі вказані у декларації "туристичні послуги" (транспортний засіб – очевидно, літак) на 1,3 та 1,4 мільйона гривень – також залишилося без відповіді", – підкреслюють журналісти ресурсу.

Натомість, як мовиться у матеріалі, в АП повідомили, що всю вартість відпочинку Порошенко оплатив у грудні 2017 року.

"В електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік задекларовано витрати на відпочинок, якого стосується ваш запит. Розрахунки за переліт та проживання було повністю здійснено наприкінці грудня, тому вони і є задекларованими 2017-м роком", – зазначається у відповіді президентської канцелярії на запит видання.

Крім того, в Адміністрації Президента зауважили, що "кошти, які витрачено на відпочинок… було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України".

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 лютого проводив разом із родиною таємну відпустку на Мальдівах. Журналісти з’ясували, що гарант летів на приватному літаку разом зі 7 пасажирами, які, ймовірно, не проходили паспортний контроль і летіли під підставними іменами. Крім того, зазначалося, що така поїздка коштувала Порошенку у щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів. Загалом усі додаткові послуги становили 37 550 доларів.



Коли це набуло розголосу, в Адміністрації Президента наголосили, що очільник держави оплатив цю мандрівку власними коштами. Згодом у своїй декларації за 2017 рік Порошенко вказав, що витратив на туристичні послуги близько 2,7 мільйона гривень, на послуги проживання – 5,5 мільйона гривень і на транспортні послуги – 7,5 мільйона гривень. У документі зазначалося, що всі витрати було здійснено в Україні.