В АП не знають, хто і за скільки займається просуванням Facebook-сторінки Порошенка

Про це активісти інформують на своєму сайті.

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Адміністрації Президента не відомо, хто розвішує рекламу з Порошенком по всій країні. Також не знають, хто адмініструє FB сторінку Президента, та скільки на це йде коштів,

– пишуть активісти.

Зазначається, що сторінка Петра Порошенка у соціальній мережі Facebook є однією із найпопулярніших серед українських політиків. На неї підписалися понад 1,4 мільйони користувачів.

Зокрема, кількість підписників цієї сторінки зростає шаленими темпами: від 2-го липня по 11 серпня кількість вподобань сторінки збільшилась майже на 300 тисяч.

"Такий різкий приріст аудиторії свідчить про значні фінансові вливання у її промоцію", – вважають у "Чесно".

Проте в Адміністрації Президента написали, що не знають, хто і за скільки піарить Порошенка у соцмережах.