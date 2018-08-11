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В АП не знають, хто і за скільки займається просуванням Facebook-сторінки Порошенка

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Сторінка Порошенка у Facebook стрімко набирає популярність
Сторінка Порошенка у Facebook стрімко набирає популярність / фото з відкритих джерел

Активісти руху "Чесно" отримали відповідь із Адміністрації Президента на надісланий раніше запит із запитанням про те, хто і за скільки займається Facebook-сторінкою глави держави.

Про це активісти інформують на своєму сайті.

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Адміністрації Президента не відомо, хто розвішує рекламу з Порошенком по всій країні. Також не знають, хто адмініструє FB сторінку Президента, та скільки на це йде коштів,
– пишуть активісти.

Зазначається, що сторінка Петра Порошенка у соціальній мережі Facebook є однією із найпопулярніших серед українських політиків. На неї підписалися понад 1,4 мільйони користувачів.

Зокрема, кількість підписників цієї сторінки зростає шаленими темпами: від 2-го липня по 11 серпня кількість вподобань сторінки збільшилась майже на 300 тисяч.
 
"Такий різкий приріст аудиторії свідчить про значні фінансові вливання у її промоцію", – вважають у "Чесно".
 
Проте в Адміністрації Президента написали, що не знають, хто і за скільки піарить Порошенка у соцмережах.
 
Порошенко реклама
В Порошенка не знають нічого про рекламу його FB-сторінки
Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини України Соцмережі Реклама
Джерело: 24 Канал
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