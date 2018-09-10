В Apple Music з'явилося важливе естетичне покращення

Компанія Apple у своєму сервісі Apple Music вирішила одну з найдокучливіших проблем, а саме те, як раніше тут відбувалася публікація та відображалися музичні альбоми.

Річ у тім, що до цього часу сингли та збірники групувалися разом зі студійними альбомами. Відтак, аби прослухати один певний альбом, часто доводилося прокручувати десятки незв'язаних або надлишкових релізів, допоки не знайдеш потрібне, пише The Verge.

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Як підкреслюється, така плутанина також не дозволяла знайти найбільш значущі композиції невідомого музиканта.

Наразі ж ситуація дещо змінилася у кращий бік. Зокрема, студійні альбоми отримали свій власний розділ і тепер відображаються першими. Водночас передбачено окремі секції для живих виступів артистів, збірників і синглів.

Крім того, з’явилася нова добірка Essential Albums, яку можна побачити у профілях більшості великих виконавців, а розміщується вона прямо під найпопулярнішими піснями.



У Apple Music покращено відображення альбомів музикантів

Зауважимо, що це оновлення здійснено на серверному боці, тому користувачам нічого робити не потрібно.

Разом з тим, навіть після нововведення ситуацію не можна назвати ідеальною. Оскільки найкращі видання та ремастери все ще захаращують перелік альбомів і не дозволяють чітко бачити картину історії їхньої появи.

Нагадаємо, на початку травня конкурент Apple компанія Google заявила, що має намір закрити свій музичний сервіс Play Music, натомість має з’явитись YouTube Remix. Згодом з’явилася інофрмація про запуск ще одного музичного сервісу від Google – YouTube Music.

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