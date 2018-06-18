В Apple приголомшили новиною: iPhone SE 2 "для бідних" не буде

Бюджетний смартфон від Apple – iPhone SE 2, на який чекали мільйони користувачів по всьому світі, схоже, не з’явиться ніколи.

Таку заяву оприлюднили в Apple, пише akket.com, посилаючись на видання Forbes.

Раніше інсайдери повідомляли, що бюджетний iPhone надійде в продаж у вересні цього року. Як пишуть ЗМІ, сьогодні Apple вирішила відмовитися від випуску цього смартфона через занадто високу ціну.

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Адже головна перевага iPhone SE – це його бюджетна ціна, тобто цей iPhone є доступний для широкого кола споживачів. Однак, ця модель нині виглядає доволі застаріло, наприклад 4-дюймовий екран з величезними рамками.

За словами джерела, Apple вже має прототип iPhone SE 2, який готовий для масового виробництва, однак модель виходила доволі дорогою. Тож на проекті вирішили поставити хрест. Натомість компанія вирішила зосередити зусилля на трьох нових моделях iPhone, які вийдуть у вересні.

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