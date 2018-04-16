В Apple за "зливи" конфіденційної інформації каратимуть арештами

Керівництво компанії Apple нагадало співробітникам про відповідальність за передачу третім особам, включаючи ЗМІ, конфіденційної інформації. Авторам витоків пригрозили судами та арештами, більше того, 12 з них вже арештували.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Проте навіть такі серйозні заяви компанії не завадили комусь «злити» звернення, яке опублікували в корпоративному блозі Apple. В документі йдеться про те, що минулого року в компанії піймали 29 авторів витоків, причому 12 з них були арештовані.

Ці люди не просто втрачають роботу, вони можуть зіткнутися з тим, що влаштуватися куди-небудь після цього буде вкрай проблематично ,

– попередили працівників Apple.

Варто зазначити, що в компанії відмовились прокоментувати документ, який потрапив до рук преси.

У числі інших витоків, винних в яких викрили, в Apple назвали появу інформації про затримку раніше запланованих інновацій в програмному забезпеченні iPhone, а також злив влітку 2017 року програмних пакетів, аналіз яких дозволив задовго до офіційного анонса розкрити важливі особливості iPhone X і Apple Watch 3 .

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Публікація інформації про поки не анонсований продукт може негативно вплинути на продажі моделей попереднього покоління, допомогти конкурентам швидше розробити аналогічний продукт або знизити продаж новинки після запуску.