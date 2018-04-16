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В Apple за "зливи" конфіденційної інформації каратимуть арештами

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В Apple за
В Apple за "зливи" конфіденційної інформації каратимуть арештами / Фото з вільних джерел

Керівництво компанії Apple нагадало співробітникам про відповідальність за передачу третім особам, включаючи ЗМІ, конфіденційної інформації. Авторам витоків пригрозили судами та арештами, більше того, 12 з них вже арештували.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Проте навіть такі серйозні заяви компанії не завадили комусь «злити» звернення, яке опублікували в корпоративному блозі Apple. В документі йдеться про те, що минулого року в компанії піймали 29 авторів витоків, причому 12 з них були арештовані.

Ці люди не просто втрачають роботу, вони можуть зіткнутися з тим, що влаштуватися куди-небудь після цього буде вкрай проблематично ,
– попередили працівників Apple.

Варто зазначити, що в компанії відмовились прокоментувати документ, який потрапив до рук преси.

У числі інших витоків, винних в яких викрили, в Apple назвали появу інформації про затримку раніше запланованих інновацій в програмному забезпеченні iPhone, а також злив влітку 2017 року програмних пакетів, аналіз яких дозволив задовго до офіційного анонса розкрити важливі особливості iPhone X і Apple Watch 3 .

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Публікація інформації про поки не анонсований продукт може негативно вплинути на продажі моделей попереднього покоління, допомогти конкурентам швидше розробити аналогічний продукт або знизити продаж новинки після запуску.

Теги: Інтернет Техно Новини США Apple
Джерело: 24 Канал
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