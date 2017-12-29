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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Apple запропонували компенсацію за гальмування роботи старих iPhone

15:01, сьогодні 703 Читать новость на русском
iPhone
iPhone / www.gettyimages.com

Компанія Apple вибачилася за те, що навмисно уповільнює роботу старих iPhone, аби продовжити їх роботу.

Тепер Apple пропонує користувачам старих iPhone замінити батареї за акційною ціною в 29 доларів, а не 79, як зазвичай. При цьому знижка доступна тільки для власників iPhone 6 або більш пізньої моделі. Вона діятиме в магазинах компанії з січня по грудень 2018 року, пише Buro 24/7.

Читайте також: На Apple подали в суд через уповільнення роботи старих iPhone

Як відомо, раніше компанія визнала, що прошивки з версії iOS 10.2.1 (2016 рік) оптимізують витрати енергії пристрою, аби запобігти раптовому відключенню. Проте восени 2017 року користувачі помітили, що такі втручання значно уповільнюють роботу iPhone. Після цього компанія отримала безліч судових позовів.

Теги: LifeStyle iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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