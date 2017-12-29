В Apple запропонували компенсацію за гальмування роботи старих iPhone

Компанія Apple вибачилася за те, що навмисно уповільнює роботу старих iPhone, аби продовжити їх роботу.

Тепер Apple пропонує користувачам старих iPhone замінити батареї за акційною ціною в 29 доларів, а не 79, як зазвичай. При цьому знижка доступна тільки для власників iPhone 6 або більш пізньої моделі. Вона діятиме в магазинах компанії з січня по грудень 2018 року, пише Buro 24/7.

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Як відомо, раніше компанія визнала, що прошивки з версії iOS 10.2.1 (2016 рік) оптимізують витрати енергії пристрою, аби запобігти раптовому відключенню. Проте восени 2017 року користувачі помітили, що такі втручання значно уповільнюють роботу iPhone. Після цього компанія отримала безліч судових позовів.