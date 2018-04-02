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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Арабських Еміратах модернізують мережу для запуску 5G

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В Арабських Еміратах модернізують мережу для запуску 5G
В Арабських Еміратах модернізують мережу для запуску 5G / Фото з вільних джерел

Компанія Etisalat повідомила про початок процесу модернізації власних мобільних мереж. Цей процес триватиме найближчі кілька місяців і покликаний забезпечити готовність технічних параметрів цих мереж до запуску 5G, Інтернету речей та інших сумісних технологій.

Про це повідомляє Mediasat.

Модернізація мобільних мереж Etisalat повинна поліпшити якість обслуговування клієнтів, а також зробити можливим запуск в ОАЕ предових технологічних рішень і послуг відповідно до плану розвитку країни на найближчі роки. Оператор планує модернізувати свої мережі поетапно, що гарантує безперебійне надання компанією послуг протягом найближчих трьох місяців.

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За останні кілька років телекомунікаційна компанія провела ряд тестів 5G з використанням різних частотних діапазонів, при цьому їй вдалося досягти швидкості передачі даних в 71,75 Гбіт/сек (при роботі в E-діапазоні) і нової якості мобільного зв'язку в високочастотних діапазонах.

Компанія Etisalat також розгорнула широку мережу Gigabit LTE в рамках процесу модернізації мереж на національному рівні в процесі підготовки до запуску 5G. Крім того Etisalat впровадила технології NB-IoT і LTE-M, що забезпечують підтримку масштабної «міжмашинного» зв'язку, який необхідний для запуску в ОАЕ проекту смарт-міст.

Теги: Інтернет Техно ОАЕ
Джерело: 24 Канал
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