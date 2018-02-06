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В Арабських Еміратах на дорозі зіткнулись майже 50 машин: фото, відео

21:14, сьогодні 417 Читать новость на русском
Масштабна аварія в ОАЕ
Масштабна аварія в ОАЕ / Фото із соцмереж

Масова ДТП в Об'єднаних Арабських Еміратах: в Абу-Дабі зіткнулися 44 автомобілі.

Про це повідомляє Khaleej Times.

Внаслідок масштабної аварії постраждали щонайменше 22 людини. За неофіційною інформацією, дві людини отримали травми середньої важкості, ще 18 – незначні пошкодження.

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У поліції заявили, що аварія сталася через густий туман, і, відповідно, погану видимість на дорозі. В країні вже запровадили посилене патрулювання, а власників авто просять відмовитись від поїздок.

Користувачі соцмереж поділились відео та фото з місця ДТП.

Теги: ОАЕ Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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