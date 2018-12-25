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      В Аргентині суд змусив ведучого, який ображав феміністок, кликати їх на ефіри і не перебивати

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      В Аргентині суд змусив ведучого, який ображав феміністок, кликати їх на ефіри і не перебивати
      В Аргентині суд змусив ведучого, який ображав феміністок, кликати їх на ефіри і не перебивати / humanrights.org.ua

      Аргентинського радіоведучого Анхеля Етчекопара, якого звинуватили в сексизмі і мізогінії, суд зобов'язав запрошувати до себе в ефір феміністок і не критикувати їх.

      Про це повідомляє BBC.

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      Відомо, що радіоведучий у своїй передачі в ефірі радіостанції Radio 10 нерідко називав феміністок "фемінацистками" і "жахливими людьми". Згодом прокурори звинувачували радіоведучого у сексизмі і мізогінії – зокрема, у "неповажних, образливих і дискримінаційних" випадах на адресу жінок.

      Що таке сексизм? Сексизм — упередження чи дискримінація людей через їхню стать або ґендер.

      Що таке мізогінія?Мізогінія — ненависть, зневага, огида до жінок.

      Однак радіоведучий зміг переконати слідчих у тому, що він готовий змінити свою поведінку. Саме тому суддя погодилася встановити для чоловіка випробувальний термін замість повноцінного покарання.

      Тож місцевий суд ухвалив рішення про те, що протягом п'яти місяців Анхель Етчекопар повинен буде щотижня в ефірі спілкуватися з феміністками. Більше того, він не має права перебивати їх протягом 10 хвилин і не критикувати після того, як вони завершать свій виступ. Більше того, Етчекопара зобов'язали протягом року уникати дискримінаційних висловлювань, а також робити благодійні внески на користь католицької організації.

      Під час слідчих дій Етчекопар показав себе з іншого боку, аніж те, що я бачив у медіа,
      – розповів прокурор Федеріко Вільальба Діаз.

      Відомо, що згідно з домовленістю обох сторін, прокурори направлять радіоведучому перелік імен спеціалістів з питань гендеру, яких він зможе запросити до себе на програму.

      До слова, якщо Етчекопар порушить умови угоди зі слідством, то справу проти нього поновлять.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Volvió el pase con el Negrito @oscar_gonzalezoro #ElAngel #NegroyRegreso @radio10

      Допис, поширений Angel Etchecopar (@angeletchecopar)

       

      Теги: Аргентина Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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