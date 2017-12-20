В Арктику літатиме популярний лоукост
20:45, 20 грудня 467 Читать новость на русском
Авіакомпанія Wizz Air запустила рейс за Північне полярне коло – до норвезького Тромсе.
Далеко на північ літаки компанії почали літати 16 грудня з польського Гданська.
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Рейси виконують двічі на тиждень – по вівторках і суботах. З 29 березня 2018 року приєднається ще одна частота – по четвергах. Мінімальна вартість квитка становить 59 злотих.
Джерело: 24 Канал
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