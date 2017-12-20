00:03
21 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля
21:40, 20 грудня
Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA
19:53, 20 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Арктику літатиме популярний лоукост

20:45, 20 грудня 467 Читать новость на русском
Тромсе
Тромсе / Фото з відкритих джерел

Авіакомпанія Wizz Air запустила рейс за Північне полярне коло – до норвезького Тромсе.

Далеко на північ літаки компанії почали літати 16 грудня з польського Гданська.

Читайте також: Від 279 гривень: Wizz Air відкриває нові маршрути зі Львова та відновлює польоти з Харкова

Рейси виконують двічі на тиждень – по вівторках і суботах. З 29 березня 2018 року приєднається ще одна частота – по четвергах. Мінімальна вартість квитка становить 59 злотих.

Теги: Wizz Air LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
Новини за 20 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук