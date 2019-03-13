В "Арселорміттал Кривий Ріг" прокоментували питання з підвищенням експортного мита на металобрух

Усі країни світу захищають свої ринки для розвитку вітчизняного виробництва та розвитку власних економік, особливо це стосується металургійної промисловості.

Про це в коментарі 112.ua заявив заступник генерального директора "Арселорміттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, коментуючи питання з підвищенням експортного мита на металобрухт.

Нагадаємо, законопроект про підвищення експортного мита на брухт чорних металів з нинішніх 42 до 58 євро/т, ухвалений Радою 28 лютого, до цих пір не підписано президентом, а в цей час у Раді зареєстровано проект постанови про його скасування. Якщо він буде прийнятий, вже з вересня мито зменшиться з 42 до 8,5 євро/т, що дозволить заготівникам брухту безперешкодно вивозити його за кордон. При такому сценарії українські підприємства опиняться в умовах дефіциту сировини. Експорт готової продукції набагато більш вигідний країні, ніж експорт сировини. В умовах гострої конкуренції на зовнішніх ринках українська металургія опиниться в програшному становищі, що позначиться на валютній виручці і робочих місцях у галузі, прогнозують експерти.

Туреччина полює за українським металобрухтом, при цьому країна є конкурентом України на світовому металургійному ринку і вже запровадила мита на імпорт української металургійної продукції. За словами Володимира Ткаченка, зараз це світова тенденція – всі країни захищають свої ринки.

За його словами, наприклад, Єгипет ухвалив рішення, що виключно підприємства, які виготовляють прокат, можуть імпортувати напівзаготовки. Це звужує можливості для потрапляння на свій ринок продукції, яка може скласти конкуренцію товарам, виробленим усередині країни.

"Росіяни торік дозволили експорт металобрухту тільки через певні порти. Раніше дозволялося вивозити лом тільки через порт у Магадані. На український ринок готова продукція надходить абсолютно вільно. Наш внутрішній ринок не захищений, а щоб потрапити на зовнішні ринки, українським виробникам доводиться долати торгові бар'єри, а потім конкурувати з виробниками", – сказав Ткаченко.

Металурги підтримують підвищення експортного мита на брухт до 58 євро/т, щоб вітчизняні підприємства мали сировину і могли конкурувати на світовому ринку.