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В Asus з’явився преміальний ноутбук з сенсорним екраном

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Asus ZenBook Pro 15
Asus ZenBook Pro 15 / theverge.com

Компанія Asus прибрала сенсорну панель на своєму новому преміальному ноутбуці Zenbook Pro. Замість нього ґаджет укомплектували 5,5-дюймовим сенсорним екраном.

Про це повідомляє The Verge.

Таким чином нова технологія Asus ScreenPad дає змогу запускати додатки, калькулятор, календар або цифрову клавіатуру.

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У компанії запевнили, що це "перший в світі смарт-тачпад", який є свого роду смартфоном, вбудованим в ваш ноутбук.

Super IPS + дисплей ScreenPad отримав діагональ 5,5 дюйма і роздільну здатність Full HD (1920 x 1080). Ґаджет підтримує розпізнавання жестів до чотирьох пальців одночасно.

У цій серії представлені дві моделі – Asus ZenBook Pro 15 (модельний номер UX580GE) і ZenBook Pro 14 (модельний номер UX480).

ZenBook Pro 15 обладнаний процесором Intel Core i9-8950HK (6 ядер/12 потоків, 2,9/4,8 ГГц), 16 гігабайтами оперативної пам'яті DDR4-2666, графічним адаптером Nvidia GeForce GTX 1050 Ti і терабайтний NVMe-накопичувачем. До складу пристрою також входять динаміки, сертифіковані компанією Harman/Kardon.

Ця модель надійде у продаж в середині липня і коштуватиме 2299 доларів (59 800 гривень). 14-дюймовий аналог ZenBook Pro 15 з’явиться у продажі наприкінці року.

Теги: Ґаджети Техно Asus
Джерело: 24 Канал
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