В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори

15 червня Юлія Тимошенко дала старт президентському передвиборчому сезоні, виголосивши понад двогодинну промову в Києві. Беручи до уваги, що, згідно з опитуваннями громадської думки, 29% виборців, поки що не визначилися з своїм кандидатом на запланованих на 31 березня виборах, поле відкрите. Але це не надто зарано, щоб почати турбуватися про те, як Кремль може втручатися у вибори в Україні.

З таким попередженням виступив на сторінках видання аналітичного центру Atlantic Council Микола Воробйов – науковий співробітник Центру з питань трансатлантичних відносин при Університеті Джонса Гопкінса у США.

Воробйов наводить 5 способів, як Росія може вплинути на результати українських виборів.

Перший спосіб втрутитися вельми простий: підтримати проросійських кандидатів.

Опитування показують, що, незважаючи на незаконне приєднання Криму та поточний конфлікт у східній Україні, проросійські кандидати все ще користуються високими рейтингами. Серед них – Юрій Бойко, колишній віце-прем'єр-міністр і народний депутат з підтримкою у 9,7%, та Вадим Рабінович, лідер партії "За життя" з 9,5%. Обидва провели понад двадцять років у політиці, і їхні позиції свідчать про рішучу підтримку з боку Кремля.

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Якби Бойку і Рабіновичу вдалося домовитись щодо єдиного претендента на президентських виборах 2019 року, це була б сильна кандидатура, і це потенційне злиття вже викликало тривожні паралелі з виборами 2010 року, коли проросійський кандидат Віктор Янукович повернувся до влади шість років після продемократичної Помаранчевої революції і повернув Україну до авторитаризму. Кремль, безсумнівно, буде наполягати на тому ж сценарії в 2019 році, підтримуючи одного з цих кандидатів напливом великої суми грошей.

Є принаймні ще чотири способи, вважає Воробйов, якими Кремль може спробувати вплинути на вибори.

По-перше, через потужну мережу впливових організаторів, журналістів та інших експертів, які працюють на інтереси Росії в Україні. Кремль використовуватиме свої платформи для підтримки проросійського кандидата та дискредитації – його або її – опонентів. Таке повідомлення буде поширюватися через різноманітні інформаційні платформи та лояльними промовцями, у тому числі на Заході.

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По-друге, Кремль може намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні через збільшення військової напруженості на Донбасі, терористичні напади та інші насильницькі дії, які поширюють страх, паніку та недовіру до українського уряду, у тому числі серед правоохоронних органів. Як результат, багато виборців можуть втратити віру у виборчий процес і вирішити просто не голосувати.

Третій можливий сценарій – через широкомасштабні кібератаки, спрямновані проти українських державних установ, банківської системи, Міністерства оборони, Ради національної безпеки та оборони та інших організацій. У 2017 році комп'ютерний вірус "Петя" потрапив в Україну та поширився на комп'ютерні системи в США.

Хоча ці кібератаки ніколи не були формально пов'язані з Кремлем, вони, ймовірно, були з боку Росії, і можуть легко повторитися наступного року під час виборів в Україні. Варто відзначити, що адміністрація президента вже почала бити тривогу, і їй потрібна більша підтримка з боку інших урядів та технічної спільноти для підготовки зараз до такого сценарію,

– зазанчив Воробйов.

Також ймовірні і злами персональної електронної пошти, як це було під час президентської кампанії в США 2016 року. Виборча система та технології країни вразливі до вторгнення сторонніх осіб, і Кремль знає це. Ймовірно, ці слабкі місця будуть використовуватися для зламу електронної пошти та виявлення персональних даних ключових кандидатів у президенти, особливо тих, хто серйозно загрожує Кремлю.

Четвертий можливий сценарій – це організація військового перевороту в Києві, що приведе до влади крайні та інші націоналістичні організації, включаючи членів добровільних батальйонів, які мають військовий досвід на Донбасі.

Інший Майдан у Києві, імовірно, спонукає до подальших заворушень у країні, і цей сценарій, вважає Микола Воробйов – це немов музика до московських вух.

Якби до влади в Києві прийшла справжня "українська хунта", як були відображені результати Революції Гідності у російсько-державних засобах масової інформації, Кремль може використати це як привід для «миротворчої операції», спрямованої на захист російськомовного населення від "київської хунти".

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Третій, позначений насильством, Майдан був би найбільш сприятливим для подальшого вторгнення російської армії в Україну, демонструючи міжнародній спільноті, що тільки Росія може навести порядок в цій "невдалій державі", одночасно тримаючи Україну в сфері впливу Кремля.

Кремль робитиме все можливе, щоб завоювати Україну політично. Росії не вдалося забрати частину східної України через невдалу "Новоросію" в 2014 році, і вона не має жодних нових значних військових досягнень, якими може похвалитися. Вибори дають Росії велику нагоду помститися за останні чотири роки та відновити контроль над політичною орієнтацією та майбутнім України.

Кремль використовуватиме всі можливі шляхи, щоб завдати шкоди українській демократії, щоб показати Заходу та українцям, що ненасильницькі революції та подальші зміни режиму не призводять до процвітаючого майбутнього, обіцяного Заходом.

"Не дурім себе. Ці сценарії можуть здатися надуманими і навіть далекі від реальності, але Кремль використовуватиме всі можливі способи, щоб перетворити Україну в "невдалу державу" і повернути її – раз і назавжди – у сферу впливу Росії", – попередив Воробйов.

Оригінал на сторінці "Голосу Америки".