04:53
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

В аудиторіях одного з найпрестижніших вишів України не буде студентів до весни, – ЗМІ

00:36, сьогодні 1363 Читать новость на русском
КНУ імені Шевченка
КНУ імені Шевченка / Соцмережі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка через брак коштів для оплати за тепло та електроенергію змушений був скасувати навчання аж до весни, натомість його студенти навчатимуться дистанційно.

Таку заяву зробив експерт з енергетики Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Скільки українських студентів отримують стипендії, – у Міносвіти назвали число

"Формально — це називається "дистанційне навчання". Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв’язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити", – зауважив фахівець.

На його думку, подібна ситуація є і в інших вишах України.

Додамо, що інформацію про КНУ імені Шевченка підтвердив один із студентів цього закладу, передає "Громадське радіо".

За його словами, їх перевели в режим дистанційного навчання, але до сьогодні вони не отримали рекомендації та настанови від викладачів.

Крім того він додав, що про це було відомо ще в грудні – в такому режимі вони навчатимуться до 5 березня.

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва студенти гроші опалювальний сезон Освіта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
16 січня, 22:01 Головні новини 16 січня: сутички під Радою, Одесу паралізували снігопади
685
Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
16 січня, 21:56 Як не захворіти на кір: 7 важливих питань до інфекціоніста
Все про здоров'я 1087
Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
16 січня, 20:01 Не військові на війні: добровольці, які воюють за Горлівку
Олексій Годзенко 1259
Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
16 січня, 18:01 Водохреща близько: як підготувати організм до купання в ополонці за два дні
Анастасія Ковач-Петрушенко 2832
У
16 січня, 17:00 У "ДНР" стариків залишили без українських пенсій, а інших – без соцвиплат
Олексій Чибісов 2470
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"
 3 січня , 17:23
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям
 28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук