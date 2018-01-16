В аудиторіях одного з найпрестижніших вишів України не буде студентів до весни, – ЗМІ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка через брак коштів для оплати за тепло та електроенергію змушений був скасувати навчання аж до весни, натомість його студенти навчатимуться дистанційно.

Таку заяву зробив експерт з енергетики Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

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"Формально — це називається "дистанційне навчання". Але всі розуміють, що ні методики дистанційного навчання, ні кваліфікації викладачів для дистанційного навчання у нас немає. Ну читайте книжки, розв’язуйте задачі. У студентів свої плани: трохи відпочити, трохи підзаробити", – зауважив фахівець.

На його думку, подібна ситуація є і в інших вишах України.

Додамо, що інформацію про КНУ імені Шевченка підтвердив один із студентів цього закладу, передає "Громадське радіо".

За його словами, їх перевели в режим дистанційного навчання, але до сьогодні вони не отримали рекомендації та настанови від викладачів.

Крім того він додав, що про це було відомо ще в грудні – в такому режимі вони навчатимуться до 5 березня.