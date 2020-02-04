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      В "Авангарді" здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують

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      Співробітники агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами Генпрокуратури і НАБУ про те, що дві птахофабрики, які входять до його складу, нібито не існують, однак сподіваються на розумне вирішення такого непорозуміння.

      Мова йде про два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу – "Авіс" в Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області.

      Як повідомив у коментарі УНІАН директор птахофабрики "Авіс" Микола Лактіонов, на сьогодні фабрика повноцінно працює в штатному режимі, її співробітниками є 600 осіб, серед яких фахівці з вищою освітою, ветеринари, технологи та інженери.

      Будівництво почалося у 2008 році, у 2009 році ми запустили першу промзону, а у 2013 році будівництво закінчено і фабрика запрацювала на повну потужність. Сьогодні виробничі потужності "Авіс" – це зона вирощування молодняку на 2,63 млн поголів'я і 5,2 млн курей несучих, з проєктною потужністю виробництва 1,6 млрд яєць в рік,
      – сказав він.

      Більш того, за словами Лактіонова, такого виробництва, буквально "з нуля", немає ніде – компанія вирощує свої зернові і виробляє корми для своїх потреб на власному комбікормовому заводі. Продукція з обох фабрик "Авангарду" надходить у локальні мережі супермаркетів, а також на експорт. Компанія отримала дозвіл на постачання яєць в 22 країни, серед яких – ОАЕ, Сінгапур, Гонконг, Саудівська Аравія, Азербайджан, Туреччина та інші.

      Як повідомила головний ветеринарний лікар "Авіс" Наталія Ткачук, щодня на фабриці проводиться клінічний огляд птахів і графік щеплень, а співробітники проходять суворий санітарний контроль.

      Ми не допускаємо на підприємство людей, не пов'язаних з виробництвом. Птахофабрика працює в закритому режимі, всі співробітники працюють у спецодязі, заповнюють журнал здоров'я. Ми також використовуємо сучасні вакцинні препарати, які виробляють довічний імунітет у курей, щоб запобігти спалаху будь-яких захворювань, 
      – сказала вона.

      Працівники підприємства вважають, що робота цих фабрик – питання не лише харчової безпеки України, але і питання підтримки економіки регіонів.

      "Відверто кажучи, ми були здивовані підозрами деяких правоохоронних органів про те, що ці фабрики нібито не існують, тому що це одні з найбільших профільних виробництв не тільки в Україні, але і в Євразії. Ці підприємства – основа харчової безпеки країни, які насичують внутрішній ринок якісним продуктом, а також відіграють ключову роль для пожвавлення економіки регіонів. Це багатомільйонні податки і хороший роботодавець, який платить гідні зарплати і дає змогу молоді з профільною освітою залишатися в Україні" – повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю агрохолдингу "Авангард" Євген Манженко.

      Нагадаємо, раніше групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до Президента України з приводу того, що НАБУ і Генпрокуратура не бачать фабрики у Херсонській і Хмельницькій областях та чинять тиск.

      У грудні минулого року за зверненням Національного антикорупційного бюро Генеральна прокуратура відновила дві справи проти компанії "Авангард", які розслідувало НАБУ і які були закриті більше двох років тому. Зокрема, у правоохоронців виникли підозри, що дві птахофабрики не були побудовані. Холдинг "Авангард" (Avangard) – одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу "Укрлендфармінг".

      Повноцінний запуск птахокомплексів "Авіс" і "Чорнобаївське" відбувся у 2013 році. Фабрики мають загальну потужність по утриманню 11,2 млн голів курей-несучок і потужність по виробництву 3,5 млрд штук яєць на рік.

      Частка "Авангарду" в промисловому виробництві яєць в Україні дорівнює 30%, сухих яєчних продуктів – 70%.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг НАБУ
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