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      В аварії під Києвом розтрощило два автобуси: 26 постраждалих – фото

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      ДТП у Боярці 4 червня 2019 з двома автобусами - 26 постраждалих - фото
      Аварія за участю маршруток у Києві / Нацполіція

      У місті Боярка, що на Київщині, сталась аварія за участю двох автобусів. Внаслідок зіткнення постраждали 26 людей з обох транспортних засобів, їх госпіталізували. Троє осіб перебувають у реанімації у важкому стані.

      ДТП сталася вранці 4 червня на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. Спочатку автобус Mercedes зіткнувся із легковиком Skoda. Ударом Mercedes викинуло на головну дорогу, до той врізався в автобус "Богдан", повідомили у прес-службі Нацполіції у Києвській області. 

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      Водія Mercedes затримали, а сам автобус евакуювали на майданчик тимчасового тримання.

      За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Також вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу водію Mercedes.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
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