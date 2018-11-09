В Австралії чоловік в'їхав у торговий центр і напав на поліцейських, є загиблі: фото і відео

У Мельбурні чоловік врізався на автомобілі в торговельний центр Target Сentre, а потім напав з ножем на перехожих, одна людина загинула, двоє – поранені.

Про це повідомляє The Guardian.

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Правоохоронці затримали злочинця. Очевидці опублікували відео нападу, на яких видно як нападник з ножем переслідує поліцейських і палаючу автіку, яка протаранила торговий центр.

Нападник доставлений в лікарню в критичному стані. Мотиви вчинку чоловіка поки не відомі. У поліції повідомили, що більше нікого не шукають. Правоохоронці не пов'язують те, що трапилося, з тероризмом.

Територію біля торгового центру оточили, на місці працюють рятувальники і медики.