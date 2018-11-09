В Австралії чоловік в'їхав у торговий центр і напав на поліцейських, є загиблі: фото і відео
У Мельбурні чоловік врізався на автомобілі в торговельний центр Target Сentre, а потім напав з ножем на перехожих, одна людина загинула, двоє – поранені.
Про це повідомляє The Guardian.
Читайте також: Кривавий теракт у Ірані: МЗС країни терміново викликало європейських послів
Правоохоронці затримали злочинця. Очевидці опублікували відео нападу, на яких видно як нападник з ножем переслідує поліцейських і палаючу автіку, яка протаранила торговий центр.
Нападник доставлений в лікарню в критичному стані. Мотиви вчинку чоловіка поки не відомі. У поліції повідомили, що більше нікого не шукають. Правоохоронці не пов'язують те, що трапилося, з тероризмом.
Територію біля торгового центру оточили, на місці працюють рятувальники і медики.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Як виглядає запуск російських ракет у паралельній реальності4 вересня 2015 , 12:01
Внучка Єлизавети ІІ засвітила білизну під час королівського весілля: пікантні фото12 жовтня , 22:04
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00