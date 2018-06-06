В Австралії партія фруктів з Єгипту виявилася зараженою гепатитом А

В австралійському Міністерстві охорони здоров'я попередили громадян про високу вірогідність наявності вірусу гепатиту А в партії заморожених гранатів з Єгипту.

В Австралії 64-річна жінка померла після зараження гепатитом А, який містився в пачці заморожених гранатів єгипетського походження, передає УНІАН.

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Разом з тим, зазначається, що випуском готової продукції займається австралійська компанія. Із партії встигли продати дві тисячі пакетів.

Відомо про 24 людей, що заразилися гепатитом через заморожені гранати. Їх вдалося вилікувати.У Міністерстві ж порекомендували позбутися згаданої продукції, яка виглядає підозріло.

Після інциденту в Австралії перевірили вирощені всередині країни та свіжі гранати на наявність вірусу. І у цих фруктах його не виявили.