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      В Австралії величезний пітон заліз в унітаз та вкусив жінку

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      В Австралії величезний пітон заліз в унітаз та вкусив жінку
      В Австралії величезний пітон заліз в унітаз та вкусив жінку / Фото ВВС. Україна

      59-річну мешканку Австралії Гелен Річардс вкусив півтораметровий пітон, який заліз в унітаз. Жінка отримала неглибокі колоті рани, які їй одразу обробили антисептиком.

      Інцидент стався, коли потерпіла гостювала у родичів у Брісбені, йдеться на сайті BBC.Україна.

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      Гелен Річардс розповіла, що "відчула різкий удар", коли сіла на унітаз.

      Я прямо підскочила, озирнулась і побачила, як щось схоже на черепаху з довгою шиєю, відповзає назад в унітаз,
      – сказала вона.

      Щоб якось витягти величезного пітона, австралійцям довелося викликати професійного ловця змій Жасмін Зелені, яка зазначила, змії часто ховаються в туалетах, коли шукають воду в спекотну погоду.

      "Найбільш зручний для змії вихід виявився закритий, тому коли Гелен сіла на унітаз, тварина злякалася", – відповіла ловець змій в інтерв'ю ВВС.

      Змія від спеки сховалася в унітазі
      Змія від спеки сховалася в унітазі

      Килимові пітони дуже популярні уздовж східного узбережжя Австралії. Вони не є отруйніими, але після їхніх укусів рекомендують робити щеплення від правця.

      Крім того, в Австралії вже два тижні стоїть сильна спека, температура повітря досягає 47 градусів за Цельсієм. Від спеки постраждало кілька видів диких тварин, надходили повідомлення про масову загибель коней, місцевих кажанів і риб.

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      Що робити, якщо вкусила змія? Медики радять одразу звертатися до лікаря, адже отрута змії викликає руйнування червоних тілець крові в організмі людини. На місці укусу одразу утворюється болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями.

      1. Не панікуйте та менше рухайтеся.

      2. Звільніть уражену ділянку.

      3. Накладіть стерильну пов’язку з антисептиком на місце укусу

      4. Пийте багато води.

      5. При наявності аптечки випийте ліки проти алергії.

      6. Прикладіть до місця укусу лід, попередньо обгорнутий в тканину.

      Теги: Світ тварин Австралія Здоров'я
      Джерело: 24 канал
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