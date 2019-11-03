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      В Австралії з носа чоловіка витягли пакетик марихуани, який він запхав туди 18 років тому

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      Пакетик з марихуаною витягли з носа австралійця через 18 років після потрапляння
      Пакетик з марихуаною витягли з носа австралійця через 18 років після потрапляння / mcecdelivery.com

      Австралієць 18 років тому запхав до свого носа пакетик марихуани, який йому принесла дівчина, щоб пронести його контрабандою до в'язниці. Пакетик чоловік таки проніс, проте витягти його з ніздрі вже не зміг, розповіли медики.

      Протягом кількох років після інциденту чоловік страждав від хронічних інфекцій та закладеності носа. При цьому він помилково вважав, що проковтнув пакетик марихуани, повідомляє British Medical Journal.

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      Насправді за 18 років упаковка з наркотиком перетворилася на риноліт – камінь, який утворюється через повільне відкладання солей кальцію навколо чужорідного тіла, що потрапило до носа.

      Чоловік дізнався про таку долю пакетика, коли звернувся по медичну допомогу з питанням, яке, на його думку, було абсолютно не пов’язане з тим інцидентом. Про це мовиться у доповіді медиків із лікарні в Сіднеї.

      Риноліт видалили з носа австралійця під загальним наркозом. Чоловік згадав про марихуану, коли подальше дослідження риноліта показало, що він містив ґумову капсулу з рослинними речовинами.

      Через 3 місяці після видалення риноліту пацієнт повідомив, що дискомфорт у його носі повністю зник.

      Дослідники вважають, що це перший зареєстрований випадок риноліту на основі марихуани.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Австралія Наркотики
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