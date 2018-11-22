В Австралії за тиждень до літа випав сніг: неймовірні фото та відео

Незважаючи на те, що незабаром в Австралії розпочнеться літо, на країну обрушився циклон, який приніс з собою сильні снігопади. У гірських районах шар снігу сягнув 10 сантиметрів.

Як повідомляє телеканал ABC, в Австралії снігом замело гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.

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На півдні країни 40 тисяч споживачів залишилися без електроенергії через потужний вітер, пориви якого сягали 100 кілометрів на годину

Також, через шторм постраждали штати Вікторія та Квінсленд, а на острові Тасманія оголошено попередження про повінь.

Things are looking a lot like Winter at Falls Creek this morning! https://t.co/eHdyiyYkMY pic.twitter.com/nboUi3n069 — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 21 ноября 2018 г.

Incredible snowy scenes coming in from Falls Ceek this morning!



Video: @fallsaustralia pic.twitter.com/RqAzeOMxLP — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 21 ноября 2018 г.

Нагадаємо, напередодні південно-східну Австралію накрила пилова буря: гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея, і навіть призвела до затримки авіарейсів.