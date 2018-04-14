В Австралії жокей стрибав через гігантського пітона, бо думав, що це канава: фото
В австралійському місті Кернс жокей під час тренування переплутав пітона з канавою і продовжив через нього стрибати.
Про це пише Fox News.
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На тренуванні був присутній і сторож. На відміну від жокея, він одразу розпізнав змію і гукнув жокею про небезпеку. Проте той не розчув меседж, відтак спокійно продовжив заняття. І тільки на останньому він зрозумів що те, що "прикинулось" канавою, насправді було ромбічним пітоном довжиною 4,5 метра.
4-метровий пітон пробрався на територію кінного клубу
"Я не думав, що це змія, тому що до цього я не бачив таких великих змій. За дві секунди я усвідомив, що мені кричав сторож, і дуже сильно злякався", — розповів потім жокей.
4-метровий пітон пробрався на територію кінного клубу
За його словами, дуже добре, що змію не помітив кінь. У паніці він міг би просто скинути наїзника.
4-метровий пітон пробрався на територію кінного клубу
Директор кінного клубу Джон Кемерон зазначив, що інцидент із змією стався там вперше.
Кумедно, що ми скасовували тренування через сарану, собак і навіть овець на біговому колі, а от змію прогледіли,
— додав він.