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      В Австралії з'явилося незвичне рожеве озеро, яке вже стало зіркою Instagram: фото

      358 Читать новость на русском
      В Австралії з'явилося незвичне рожеве озеро
      В Австралії з'явилося незвичне рожеве озеро / hasznaltmobil.info

      Кілька днів тому води озера у парку Вестгейт у Мельбурні (Австралія) стали рожевими. Незвичний колір води спричинили водорості на дні озера. Адже через високі температури та відсутність дощів вони починають продукувати рожевий пігмент – бета каротин.

      Купатися в такій воді експерти не радять. Все через підвищений рівень солі.

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      Рожеве озеро в парку Вестгейт залишатиметься ще кілька тижнів, поки до Мельбурну не прийдуть дощі і температура не знизиться.

      Нині  озеро стало зіркою Інстаграм. Сотні молодих людей навідуються на його береги, аби зробити селфі і викласти у соцмережу.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Екологія Австралія
      Джерело: 24 канал
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