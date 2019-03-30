В Австралії з'явилося незвичне рожеве озеро, яке вже стало зіркою Instagram: фото
Кілька днів тому води озера у парку Вестгейт у Мельбурні (Австралія) стали рожевими. Незвичний колір води спричинили водорості на дні озера. Адже через високі температури та відсутність дощів вони починають продукувати рожевий пігмент – бета каротин.
Купатися в такій воді експерти не радять. Все через підвищений рівень солі.
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Рожеве озеро в парку Вестгейт залишатиметься ще кілька тижнів, поки до Мельбурну не прийдуть дощі і температура не знизиться.
Нині озеро стало зіркою Інстаграм. Сотні молодих людей навідуються на його береги, аби зробити селфі і викласти у соцмережу.
Джерело: 24 канал
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