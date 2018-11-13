В Австрії суд відмовився заарештувати російського шпигуна
Суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про арешт австрійського полковника, який понад 20 років шпигував на користь Головного розвідувального управління Росії.
Про це повідомляє Kronen Zeitung.
Читайте також: Голова МЗС Австрії, на весіллі якої був Путін, скасувала візит до РФ через шпигунський скандал
У клопотанні стверджується, що австрійський полковник, ймовірно, порушив параграфи Кримінального кодексу Австрії про розголошення державної таємниці, і про розвідувальну діяльність на користь іноземної держави.
70-річний затриманий зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії. Австрійські медіа повідомляють, що за свою шпигунську діяльність офіцер заробив 300 тисяч євро.
Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, у зв’язку з цим, скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона також заявила, що російсько-австрійські відносини можуть погіршитися.
Нагадаємо, що прокуратура Австрії вже понад рік розслідує дії співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом австрійської контррозвідки. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.