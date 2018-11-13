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      В Австрії суд відмовився заарештувати російського шпигуна

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      В Австрії суд відмовився заарештувати офіцера, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
      В Австрії суд відмовився заарештувати офіцера, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ / krone.at

      Суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про арешт австрійського полковника, який понад 20 років шпигував на користь Головного розвідувального управління Росії.

      Про це повідомляє Kronen Zeitung.

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      У клопотанні стверджується, що австрійський полковник, ймовірно, порушив параграфи Кримінального кодексу Австрії про розголошення державної таємниці, і про розвідувальну діяльність на користь іноземної держави.

      70-річний затриманий зізнався у шпигунській діяльності проти Австрії на користь Росії. Австрійські медіа повідомляють, що за свою шпигунську діяльність офіцер заробив 300 тисяч євро.

      Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, у зв’язку з цим, скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона також заявила, що російсько-австрійські відносини можуть погіршитися.

      Нагадаємо, що прокуратура Австрії вже понад рік розслідує дії співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом австрійської контррозвідки. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

      Теги: Кримінальні новини Новини Росії Австрія
      Джерело: 24 Канал
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