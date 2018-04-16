В Азовському морі активізувалися кораблі Чорноморського флоту

Російський Чорноморській флот готує провокації в акваторії Азовського моря.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними української розвідки, після затримання російського судна "Норд", росіяни планують захопити будь-яке українське судно як помсту за російський корабель. Українських рибалок вже попередили, щоб не втрачали пильність в Азовському морі.

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Російський корабель "Норд" затримали 25 березня. Він ішов під прапором РФ та був зареєстрований в окупованому Криму. Капітану корабля висунули підозру в незаконному перетині українського кордону, проте вже 11 квітня відпустили з-під варти. Херсонський суд заборонив йому їздити до Криму.