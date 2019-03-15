В акваторії Азовського моря відбулися тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів ВМС і Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил.

У ході тренувань військові відпрацьовували відбиття повітряного нападу кораблями, підтримку авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню зі штатного озброєння кораблів по надводній цілі.

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Об’єднані сили мають на меті не допустити будь-яких провокацій військового характеру в районі проведення ООС. Ми демонструємо наші сили, ми практично готові дати адекватну відповідь і на морі, і в повітрі, і на землі. Це підтвердження того, що частина Азовського моря, яка належить Україні, є під контролем ООС,

– наголосив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.



Тренування українських військових в акваторії Азовського моря

"Кораблі ФСБ Російської Федерації твердо мають бути обізнані, що там, де є Україна, там – панують закони України. Та частина Азовського моря, яка є в межах підпорядкування Об’єднаних сил, є недоторканою. Туди допуск кораблів ФСБ РФ заборонений", – додав Сергій Наєв.

Дивіться відео: українські військові провели тренування в акваторії Азовського моря