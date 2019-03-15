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      В Азовському морі пройшли видовищні тренування за участю кораблів і авіації ООС: відео

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      Тренування на морі за участю Об'єднаних сил
      Тренування на морі за участю Об'єднаних сил / скрін із відео

      В акваторії Азовського моря відбулися тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів ВМС і Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил.

      У ході тренувань військові відпрацьовували відбиття повітряного нападу кораблями, підтримку авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню зі штатного озброєння кораблів по надводній цілі.

      Читайте також: Євросоюз ввів нові санкції проти Росії за агресію на Азові: хто потрапив під удар

      Об’єднані сили мають на меті не допустити будь-яких провокацій військового характеру в районі проведення ООС. Ми демонструємо наші сили, ми практично готові дати адекватну відповідь і на морі, і в повітрі, і на землі. Це підтвердження того, що частина Азовського моря, яка належить Україні, є під контролем ООС,
      – наголосив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

      Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.


      Тренування українських військових в акваторії Азовського моря

      "Кораблі ФСБ Російської Федерації твердо мають бути обізнані, що там, де є Україна, там – панують закони України. Та частина Азовського моря, яка є в межах підпорядкування Об’єднаних сил, є недоторканою. Туди допуск кораблів ФСБ РФ заборонений", – додав Сергій Наєв.

      Дивіться відео: українські військові провели тренування в акваторії Азовського моря

      Точно, влучно та у встановлені терміни – відпрацьовано взаємодію морської та авіаційної компонент Об'єднаних сил #ООС #Операція_ОС Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил під час виконання завдань бойової служби в акваторії Азовського моря в межах району проведення ООС. В подальшому кораблі морської компоненти Об'єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі. Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту. Перевірка бойової готовності та тренування показало відмінну злагодженість кораблів та авіації, їх здатність виконувати бойові завдання точно, влучно та у встановлені терміни. Рухаємось далі! Разом переможемо! Слава Україні!

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 14 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв Збройні сили України Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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