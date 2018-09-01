16:57
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

В Азовському морі силовими РФ затримали ще одне українське судно

174 Читать новость на русском
Український балкер Amadore
Український балкер Amadore / korabel.ru

У ніч на суботу, 1 вересня, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Про це повідомив експерт з питань Криму Андрій Клименко.

Читайте також: Скільки втратили українські порти через дії Росії в Азовському морі: офіційні дані

"Берегова охорона ФСБ РФ близько опівночі затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер AMADORE, на 10:00 судно ще продовжує стояти. Зауважимо, що зазвичай такі затримання тривають близько 3 годин", – наприсав він.

За його словами, на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

Власником судна Amadore є компанія з Одеси. Це вже 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Новини Росії ФСБ Бердянськ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сьогодні, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 10:45 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сьогодні, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Ахметов обурився через виправдання Павелка у провалі збірної України
 26 червня 2016 , 10:41
Зозуля визначився зі своїм майбутнім
 7 липня , 17:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук