В Азовському морі силовими РФ затримали ще одне українське судно

У ніч на суботу, 1 вересня, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Про це повідомив експерт з питань Криму Андрій Клименко.

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"Берегова охорона ФСБ РФ близько опівночі затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер AMADORE, на 10:00 судно ще продовжує стояти. Зауважимо, що зазвичай такі затримання тривають близько 3 годин", – наприсав він.

За його словами, на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

Власником судна Amadore є компанія з Одеси. Це вже 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року.

До слова, напередодні Держдепартамент США розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також у Держдепі звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.