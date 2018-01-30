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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

В Білому домі провели таємний брифінг щодо антиросійських санкцій

08:46, сьогодні 142 Читать новость на русском
Таємний брифінг в Білому домі
Таємний брифінг в Білому домі / sputniknews.com

Адміністрація США провела для Конгресу засекречений брифінг з питань запровадження санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті сенатора США від Демократичної партії Бена Кардіна.

"Закон про санкції в Росії включає положення, що передбачає санкції щодо тих, хто проводить значні операції з російськими оборонними і розвідувальними секторами, в разі, якщо вони не продемонструють істотне скорочення цієї торгівлі", – заявив Кардін.

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Він також додав, що США повинні бути готові запровадити санкції, якщо закон буде явно порушений.

"Я не збираюся обговорювати секретну природу цих обговорень, але я зосереджений на цих санкціях і буду продовжувати суворий нагляд, щоб переконатися, що здатність російського уряду проводити цю торгівлю істотно ускладнена", – зазначив сенатор.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство фінансів США оприлюднило розширений список заборон через агресію Росії на Сході України. До списку потрапила 21 фізична особа та 21 організація.

Натомість, у Держдумі РФ заявили, що нові санкції США проти Росії є ще одним деструктивним кроком, який погіршує ситуацію в російсько-американських відносинах.

Також Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени.

Теги: Новини Росії Новини США Санкції Новини політики
Джерело: 24 Канал
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