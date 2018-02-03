В Білому домі цинічно прокоментували скандал зі зловживанням ФБР

Президент США Дональд Трамп, швидше за все, не буде протестувати проти публікації меморандуму Демократичної партії, який повинен спростувати доводи республіканців про порушення в роботі ФБР і міністерства юстиції

Про це заявив офіційний представник Білого дому Раджив Шах, передає Reuters.

"Я думаю, президент був би за публікацію меморандуму демократів, якщо він надійде до нас і буде розглянуто, і пройде через той же самий процес, якщо юридичні установи та заклади в галузі національної безпеки розглянуть його і скажуть, що він не піддає небезпеки джерела і методи", – сказав Шах.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дозволив оприлюднити секретну доповідь проти ФБР, написану помічниками Девіна Нуньєса, голови комітету з розвідки Палати представників, і затверджену для публікації цього тижня. В документі федеральних чиновників звинувачують у зловживанні службовим становищем під час отримання дозволу суду на спостереження за колишнім радником глави Білого дому.