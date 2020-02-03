В більшості міст влада належить криміналітету, – Садовий про необхідність місцевих виборів

Торік у партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори можуть бути достроковими, але від цієї ідеї відмовились. Мер Львова Андрій Садовий вважає, що планові вибори мають відбутися восени і Львів повністю до них готовий, а партія "Самопоміч" братиме у них участь.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

Цікаво! Як виглядатиме виборчий бюлетень з відкритими списками: фото

Чергові місцеві вибори мають відбутися наприкінці жовтня. Садовий переконаний: якщо провести дочасні вибори весною, то восени потрібно проводити вибори регулярні, як це записано в законодавстві. А це – додаткові витрати бюджетних грошей, тому добре, що у владі відмовились від ідеї дострокових місцевих виборів.

Водночас, за його словами, зараз у багатьох містах України фактичною "владою" є представники криміналітету.

Сьогодні дуже непроста ситуація, за моїми підрахунками, в більшості міст нашої держави влада належить криміналітету. І я би хотів, щоби з’явились якісні нові люди в органах місцевого самоврядування. Тому вибори мають бути, і вони обов’язково відбудуться,

– розповів Садовий.

Також він повідомив, що Львів завжди готовий до планових виборів, це є обов’язковим для громади, бо влада повинна змінюватись. Садовий заявив, що партія "Самопоміч" однозначно братиме участь у місцевих виборах. Власне рішення озвучить тоді, коли цього вимагатиме закон.



Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році/ інфографіка 24 каналу