18:50
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      В більшості міст влада належить криміналітету, – Садовий про необхідність місцевих виборів

      1
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Торік у партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори можуть бути достроковими, але від цієї ідеї відмовились. Мер Львова Андрій Садовий вважає, що планові вибори мають відбутися восени і Львів повністю до них готовий, а партія "Самопоміч" братиме у них участь.

      Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

      Цікаво! Як виглядатиме виборчий бюлетень з відкритими списками: фото

      Чергові місцеві вибори мають відбутися наприкінці жовтня. Садовий переконаний: якщо провести дочасні вибори весною, то восени потрібно проводити вибори регулярні, як це записано в законодавстві. А це – додаткові витрати бюджетних грошей, тому добре, що у владі відмовились від ідеї дострокових місцевих виборів.

      Водночас, за його словами, зараз у багатьох містах України фактичною "владою" є представники криміналітету.

      Сьогодні дуже непроста ситуація, за моїми підрахунками, в більшості міст нашої держави влада належить криміналітету. І я би хотів, щоби з’явились якісні нові люди в органах місцевого самоврядування. Тому вибори мають бути, і вони обов’язково відбудуться,
      – розповів Садовий.

      Також він повідомив, що Львів завжди готовий до планових виборів, це є обов’язковим для громади, бо влада повинна змінюватись. Садовий заявив, що партія "Самопоміч" однозначно братиме участь у місцевих виборах. Власне рішення озвучить тоді, коли цього вимагатиме закон.


      Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році/ інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота
      сьогодні
      21053
      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини політики Самопоміч Місцеві вибори 2020
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:24 Третя світова: наскільки реальний масштабний конфлікт у 2020 році
      Анатолій Максимов 691
      сьогодні , 17:22 Як змінився рівень довіри до Зеленського: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 3444
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3586
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1908
      сьогодні , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 385
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук