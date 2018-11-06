В блискучих шортах і з відром: Мадонна розбурхала мережу дивакуватим фото

60-річна американська виконавиця Мадонна часто публікує в соцмережах неоднозначні дописи зі свого життя. Її чергове фото, на якому вона приміряла провокативний образ і зробила дивакуватий підпис, викликав безліч суперечок серед фанатів.

Нова світлина з’явилась на Instagram-сторінці Мадонни кілька днів тому і вже встигла зібрати близько 200 тисяч вподобань. На ньому вона позує в коротких блискучих шортах, чорному шкіряному топі та рукавицях і в колготах у сіточку. Не менше здивували і речі, присутні у кадрі з легендарною артисткою: відро та високий металевий стілець.

Читайте також: 60-річна Мадонна шокувала фотографією у мереживній білизні

"На сьомий день Господь відпочиватиме", – підписала Мадонна фото і додала хештег "настрій".



Мадонна

На зухвалому фото Мадонна продемонструвала свої ноги, які опирались на високі підбори, та ефектний макіяж з зачіскою. Нове амплуа Мадонни створило образ справжньої бунтарки, яке вже давно любить на себе приміряти 60-річна зіркова матуся. Користувачі по-різному віднеслись до нової світлини Мадонни, залишивши тисячі позитивних і негативних коментарів.