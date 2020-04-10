В Бога треба вірити, але й себе берегти, – заступник Кличка про спалах COVID-19 у лаврі

У Києво-Печерській лаврі зафіксували 26 хворих на COVID-19. Заступник міського голови Києва Володимир Прокопів назвав це яскравим прикладом, який показує, що святе причастя – не рятує від смертельної недуги.

Це він заявив в ефірі 24 каналу, а також закликав усіх українців не нехтувати власним здоров'ям.

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"Це яскравий приклад тої "безпечності", яку демонстрували представники Києво-Печерської лаври, коли казали, що хвороба надумана і закликали усіх причащатися з однієї ложки. Я з віруючої родини, в Бога треба вірити, але себе берегти також. До безвідповідальних керівників окреме питання і з цього приводу прийматимуться окремі рішення", – сказав Прокопів.

Він закликав усіх залишатись на Великдень вдома і зазначив, що у 2020 році теж відсвяткує великодні свята у вузькому сімейному колі.

За 37 років не було жодного разу, щоб ми не святкували Великдень всією родиною. Цей рік буде першим. Ми будемо у різних містах України. Треба розуміти, що ми хочемо святкувати Великдень ще багато років поспіль, а не востаннє, – пояснив заступник Кличка.

За його словами, смертей від COVID-19 у Києві вдвічі менше, ніж тих, хто одужав. За останню добу захворіли ще 13 людей.

"Прикро те, що окрім пенсіонерів у нас є випадки захворювання серед дітей. Зокрема, вчора зафіксували хворобу у 14-річної дівчини", – сказав заступник міського голови.

Він додав, що наразі всі пацієнти почуваються добре. Більшість з них лікуються вдома під наглядом лікарів, а 4 з них – госпіталізовані у лікарні. Прокопів зазначив, що хворі строго дотримуються самоізоляції.

Я думаю, що на це впливає навіть не штраф, а свідомість людей. Вони зрозуміли, що COVID-19 – це точно не жарт. Він нього помирають люди,

– зауважив Прокопів.

Також він розповів, що у Києві трапилось приблизно 10 пожеж у різних частинах міста через підпал трави. Прокопів звинувачує у цьому людей та їх безвідповідальність. Через значні пожежі погіршилась і якість повітря у столиці.

"Визнаючи проблему з повітрям хочу заспокоїти киян, що наші рятувальники справляються з цими пожежами. Вони ліквідовуються вчасно і якісно. Прогнозую , що незабаром настане значне покращення", – ствердив заступник мера.



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